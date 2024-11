La cantante Pamela Franco desató rumores de un posible embarazo luego de ser vista con una ecografía en mano, que sugería la llegada de un nuevo hijo. Esto ocurrió tras oficializar su relación con el futbolista Christian Cueva, quien la besó en una discoteca de Santa Clara el pasado 31 de octubre.

En imágenes difundidas por el programa de espectáculos “América Hoy”, se vio a Pamela Franco dentro de su vehículo examinando una ecografía que mostraba el avanzado estado de gestación de un bebé. La escena fue captada poco después de que la cantante ofreciera una entrevista en Lima para el podcast del locutor Carloncho.

Ante las especulaciones de un posible embarazo, la cantante, visiblemente sorprendida por el rumor, negó que esté esperando otro hijo . Aclaró que la ecografía que revisaba en su vehículo correspondía a su hija Catalina, fruto de su relación anterior con el también cantante Christian Domínguez.

“Esa ecografía es de mi Cata. Alguien me la pidió en algún momento para hacerme un cuadro, y ayer me la entregaron; ya me había olvidado” , aclaró Pamela en una entrevista con Radiomar. Mientras tanto, Christian Cueva evitó pronunciarse sobre el tema, pero no dudó en expresarle su amor públicamente.

Minutos antes de la escena captada por medios televisivos, el futbolista llamó al programa de Carloncho en vivo para expresarle su amor a Pamela Franco. “Quiero hacer las cosas bien con ella y en mi vida. Siempre voy a querer lo mejor para ella, y la amo con toda mi alma”, expresó, visiblemente emocionado.