En medio del conflicto legal entre Christian Domínguez y Melanie Martínez, madre de su hija, Pamela Franco, expareja del artista, le recomendó poner el bienestar de Camila, su retoño de 16 años, como prioridad.

“He tenido la oportunidad de conocerla. También necesita mucha atención y mucho amor . Yo con ella nunca me he llevado mal. Nos distanciamos por las circunstancias, pero hubo muchas cosas en el aire que el tiempo las aclaró” , dijo Pamela en declaraciones para ‘Amor y Fuego’.

De tal forma, la actual pareja de Christian Cueva enfatizó la importancia de que el cumbiambero priorice su rol paterno y busque la solución a la disputa que, según ella, “se les ha salido de las manos”.

“Siento que ahora Domínguez tiene que pensar muy bien sus cosas, y dar prioridad a algo que es evidente y se lo he dicho. En algún momento van a aclarar porque son papá e hija. Siempre hay problemas” , señaló.

En esa misma línea, la cumbiambera añadió que Christian y su hija “merecen tiempo de conversar, aclarar, perdonar, mirar hacia el futuro y borrar el pasado”, deseando finalmente que Camila “pueda estar junto a su papá” porque es su derecho.

Christian Domínguez y su hija

El conflicto entre Christian Domínguez, su hija de 16 años y Melany Martínez

Christian Domínguez inicialmente denunció a Melany Martínez por agresión psicológica contra su hija de 16 años. Sin embargo, durante un careo judicial el miércoles, el Programa Nacional Warmi Ñan revirtió la acción, demandando al cantante por el mismo delito, pues Domínguez habría enviado mensajes amenazantes a la menor después de que ella divulgara sus conflictos en internet.

Christian Domínguez

La controversia ya había escalado previamente a raíz de las declaraciones de Camila, quien aseguró llevar cuatro meses sin ver a su padre. Tras ello, arremetió contra Karla Tarazona, actual pareja del artista, acusándola como la principal causante de su distanciamiento.