En una reciente declaración, Luis Sánchez Aranda (Lucho Mi Barrunto), dueño del restaurante ‘Mi Barrunto’ y amigo cercano de Christian Cueva, aseguró que el futbolista es mantenido económicamente por su pareja, la cantante Pamela Franco.

“La señora Franco lo está manteniendo al ‘Cholo’, lo ayudaba en todo. Yo lo he visto, no me lo han contado. Todo lo paga ella” , dijo el empresario en ‘América Hoy’, agregando que también costea los gastos del deportista en Ecuador, país en donde actualmente trabaja como parte del equipo Emelec.

¿Pamela Franco mantiene a Christian Cueva pese a escándalos?

Según el empresario, Franco no solo cubre los gastos de Cueva, sino que también ha demostrado una lealtad incondicional pese a los múltiples escándalos que ha rodeado al exjugador de la selección peruana.

“No he visto a una mujer que lo quiera tanto, con todos los problemas, no lo deja. Mis respetos para ella” , complementó Sánchez, dejando entrever que la cantante no tiene un interés económico en la relación.

Christian Cueva atraviesa una etapa difícil

Durante la conversación, Lucho ‘Mi Barrunto’ reveló que Cueva enfrenta serios problemas financieros debido a deudas acumuladas y compromisos con su aún esposa legal, Pamela López, madre de sus hijos.

“El ‘Cholo’ está pasando una etapa difícil económicamente. Cuando una pareja necesita salir adelante, no hay tiempo para pelear ni para extrañar. Franco lo apoya en todo”, dijo el empresario.

Lucho Barrunto ratifica sus declaraciones

En una segunda intervención, Barrunto reafirmó sus palabras: “No me arrepiento. Ella (Franco) jamás lo ha dejado, ni psicológicamente ni moralmente. Yo aplaudo eso. Si ella quiere, obviamente lo apoya. Eso es amor”.

Además, respondió a los rumores de crisis en la carrera artística de Pamela Franco, asegurando que la cantante continúa trabajando, sobre todo en provincias, donde es muy solicitada.

Christian Cueva y Pamela Franco en una romántica escena para un videoclip | Foto: YouTube