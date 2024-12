Pamela Franco y Christian Cueva atraviesan un buen momento en su relación, prueba de ello es que ya no ocultan su amor y han compartido algunas entrevistas juntos. Ahora, tras superar las críticas por su romance, la cantante se animó a compartir con sus seguidores el romántico gesto que tuvo el futbolista con ella.

A través de sus stories de Instagram, la cantante Pamela Franco compartió una fotografía en la que muestra cómo el futbolista decoró su departamento con globos rojos en el techo. Además, una tabla de carnes y quesos estaba junto a la cama.

“El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea”, escribió Franco junto a la imagen, en la que aparece muy sonriente tomando la mano de otra persona, aparentemente Christian Cueva.

Pamela Franco muestra el romántico gesto que tuvo Christian Cueva con ella. (Foto: IG)

Christian Cueva asegura estar enamorado

Christian Cueva y Pamela Franco se animaron a revelar algunos detalles del romance que viven actualmente. En una reciente entrevista con Exitosa, el futbolista dejó en claro que está profundamente enamorado de la cumbiambera.

“¿Cómo no voy a estar enamorado? Imagínate, de una persona tan maravillosa, con un talento enorme, y una gran madre, imagínate. Esas cosas se valoran, siempre es lo que más enamora a uno”, mencionó Cueva.

“Nosotros tenemos muchas cosas en común. (Me gusta) su personalidad, su forma de ser, su corazón. Su voz me encanta, siempre lo he dicho”, agregó el conocido futbolista peruano.

