La cantante Pamela Franco reapareció para explicar el motivo de los recientes videos que publicó en su cuenta de TikTok, como el que hizo con Delany López y que muchos han asumido como una indirecta a su expareja Christian Domínguez.

En entrevista para el diario Trome, la cantante Pamela Franco aclaró que los videos que ella graba solo son para divertirse y, en ningún momento, piensa en enviarle una indirecta al padre de su hija.

“La verdad me rio, hago tiktoks, los que me gustan sin pensar en nadie, lo que dicen me resbala porque sé cuál es la intención y también sé cómo soy, pues si tuviese que decir algo, lo hago. El TikTok es para divertirse”, contó Franco.

“La verdad es que la gente va a hablar y hablar, pero no puedo dejar de vivir por lo que los demás piensen, continuo con mi vida. Ese día nos reunimos, conversamos, chismeamos y la pasamos bien”, añadió.

Como se recuerda, Pamela Franco y Christian Domínguez terminaron su relación luego que el cantante fue captado con otra mujer y luego confesara que había sido infiel en distintas oportunidades.

