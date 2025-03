La cantante Pamela Franco se presentó en el programa “Más Espectáculos”, conducido por Jazmín Pinedo, para salir en defensa de su pareja Christian Cueva. Y es que la cantante desmintió las acusaciones que señalan al futbolista como alcohólico, esto a raíz de los rumores surgidos por las declaraciones de Pamela López en “El valor de la verdad”.

La aún esposa de Christian Cueva señaló que el futbolista tiene problemas con el alcohol, asegurando que llegaba a beber durante varios días consecutivos cada vez que viajaba a Trujillo. Ante estas declaraciones, la actual pareja de ‘Cuevita’ salió en su defensa.

“Él es un deportista, yo no veo a una persona alcohólica. Yo hablo de lo que he visto porque luego la gente dice que estoy metiendo las manos al fuego. Yo estoy hablando de lo que he vivido, mi experiencia con él”, aseguró Pamela Franco.

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva / SYSTEM

“Si yo viera que tengo al lado a una persona adicta al alcohol o droga, no podría estar con él , no solamente por mi hija, sino por mí”, añadió, asegurando que ella no podría mantener una relación con alguien con problemas de adicción.

¿Cómo se enamoró de Christian Cueva?

En otra entrevista, Pamela Franco reveló detalles sobre su relación con Christian Cueva y confesó que fue lo que la enamoró. Según dijo, no fue su físico lo que la atrajo, sino su personalidad y la conexión que sienten.

“Cueva es una persona que tiene mucha energía y química conmigo. Nos conectamos bien y tenemos muchas cosas en común. Venimos desde abajo, nuestras familias se conocen de toda una vida y hay un montón de cosas en que nos parecemos”, explicó.

“Además, es recontra chistoso y a las mujeres nos gusta que nos hagan reír. No es el físico, es más allá”, agregó la cantante al hablar sobre su actual relación con Christian Cueva.