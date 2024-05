Pamela Franco se refirió a las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien dijo que podría quedarse a dormir en casa de la cantante sin ningún problema. Ante esto, Franco aseguró que su expareja nunca se ha quedado a pasar la noche en su vivienda desde el escándalo de infidelidad que protagonizó.

En una reciente entrevista con el diario Expreso, Pamela Franco aseguró que desde su separación, el cantante Christian Domínguez no ha dormido en su casa, ya que ella considera que no sería lo correcto.

“Desde que nos separamos, Christian nunca se ha quedado a dormir en mi casa. Definitivamente para mí no estaría bien, creo que se podría dar si ocurre una emergencia con mi hija, pero hasta ahora no se ha dado”, dijo al citado medio.

Por su parte, Domínguez fue consultado por el programa “Todo se filtra” sobre las declaraciones de la madre de su hija y aclaró que nunca pasó la noche en su casa.

“Yo nunca dije que me he quedado en su casa, que me podría quedar si quisiera, es un acuerdo que tengo con ella, yo nunca me he quedado en su casa desde que pasó lo que pasó”, señaló.

Tras el duelo culinario entre Alessia Montalbán y Laia Sanz, el jurado dictaminó la ganadora y por ende, la que tomaría la jefatura del restaurante de Francesca's. ¿Hubo fraude o justa ganadora? (Video: América TV)