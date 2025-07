Ante las declaraciones de Luis Sánchez Aranda, dueño de la cevichería ‘Mi Barrunto’, quien aseguró que Pamela Franco mantiene económicamente a Christian Cueva, actual jugador del club Emelec de Ecuador, la cantante respondió.

En una entrevista con 'Amor y Fuego’, Franco negó las declaraciones del empresario, amigo íntimo del deportista, asegurando que Cueva también trabaja y no depende económicamente de ella

“Luchito (‘Barrunto’) es chévere, pero por favor, Christian es un hombre trabajador igual que yo” , declaró Pamela.

¿Qué dijo Lucho ‘Mi Barrunto’?

La controversia inició cuando Sánchez comentó que Cueva enfrenta deudas superiores al millón y medio de dólares con la FIFA, y por ello necesita seguir trabajando en lo que sea.

“Estamos buscando quitarle algo cuando el ‘cholo’ está endeudado... Él tiene que seguir trabajando en lo que sea”, expresó el empresario en ‘América Hoy’.

Luis Sánchez Aranda, conocido como Lucho 'Mi Barrunto', aparece junto a Christian Cueva durante su boda con Pamela López en 2019. | Foto: Facebook

Sin embargo, el punto más crítico de sus declaraciones fue cuando señaló que Franco ha estado cubriendo los gastos del futbolista.

“Te soy honesto, la señora Franco lo ha estado manteniendo al cholo, lo ha ayudado en todo. Yo lo he visto, no me lo han contado. La señora todo paga a Christian”, afirmó.

Pamela celebró su cumpleaños sin Cueva, pero con mensaje romántico

En medio de esta polémica, Pamela Franco celebró su cumpleaños número 37 en un restaurante limeño rodeada de amigas como Vanessa Pumarica y Fiorella Méndez.

La gran ausencia fue la de Christian Cueva, quien actualmente reside en Ecuador, jugando en club Emelec.

No obstante, el futbolista no pasó desapercibido y acompañó a la cantante en una videollamada durante casi toda la noche. Incluso le dedicó unas románticas palabras mientras sonaban mariachis en el lugar.

“Simplemente, decirte que te amo con toda mi alma. Muy feliz de verdad. Un año más de vida para ti. No tengo el placer de estar a tu lado, pero sabes que siempre te llevo en mi corazón y en mi mente” , dijo Cueva emocionado.

“Deseo lo mejor para ti, mi vida. Un cumpleaños diferente, no lo podemos pasar juntos, pero sé que pronto estaremos disfrutando, mi amor, de todos los planes que tenemos juntos”, concluyó.