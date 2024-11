La cantante Pamela Franco no oculta más su amor por Christian Cueva y lo llena de elogios en cada entrevista que da. Esta vez, en una reciente conversación con ‘La Chola Chabuca’ en “El Reventonazo de la Chola”, habló sobre su romance con el futbolista y la posibilidad de tener un segundo bebé.

En la entrevista, la Chola Chabuca le consultó a la cantante si había pensado en tener otro hijo, a lo que Pamela respondió de forma cautelosa, pero sin descartar ninguna opción.

“Bueno, la verdad… ahora estoy trabajando, entonces como que no lo pienso, pero no lo descarto tampoco”, aseguró la cantante de cumbia.

“O sea, tengo una hijita y me gustaría que ella esté acompañada, pero nadie sabe lo que pueda pasar”, agregó Pamela Franco, quien mostró su deseo por ampliar su familia y darle un compañero o compañera a su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez.

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva

Al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.