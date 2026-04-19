Pamela Franco ha vuelto al centro de la atención tras ofrecer una emotiva entrevista al programa de Andrea Llosa en Panamericana Televisión. Durante la conversación, la cantante habló abiertamente sobre los momentos más difíciles de su relación con Christian Domínguez, padre de su hija.

En la entrevista, Pamela Franco se sinceró y compartió detalles personales que no había revelado antes, mostrando un lado vulnerable de su historia que el público desconocía hasta la fecha.

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Uno de los momentos más impactantes fue cuando Pamela Franco no pudo contener las lágrimas al recordar el impacto emocional que vivió durante la relación con el cantante. La cantante hizo referencia a su entorno familiar y al papel que cumple como madre en medio de estas situaciones.

Pamela Franco no puede evitar las lágrimas al recordar su difícil relación con Christian Domínguez . (Foto: Captura / Panamericana Televisión)

“Por la condición de mi hija”, expresó entre lágrimas, dejando ver el peso que han tenido estos episodios en su vida personal. Sus palabras han generado comentarios divididos en redes sociales.

Asimismo, la artista reveló situaciones complicadas dentro de su convivencia con Christian Domínguez. Según contó, llegó a tomar medidas dentro de su hogar para evitar conflictos, lo que evidenciaría momentos de tensión durante la relación.

“El bar que tenía lo tenía que dejar con candado porque si no venía y no encontraba nada”, reveló, en una de las frases que más llamó la atención del adelanto publicado en las redes sociales de Panamericana Televisión.

Cabe recordar que la entrevista completa se emitirá el lunes 20 de abril en el programa de Andrea Llosa en Panamericana Televisión. Las revelaciones de Pamela Franco podrían generar una respuesta de Christian Domínguez, quien en las últimas semanas no ha tenido reparos en contestar ante las declaraciones de la madre de su última hija.