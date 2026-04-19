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Pamela Franco no puede evitar las lágrimas al recordar su difícil relación con Christian Domínguez . (Foto: Captura / Panamericana Televisión)
Pamela Franco no puede evitar las lágrimas al recordar su difícil relación con Christian Domínguez . (Foto: Captura / Panamericana Televisión)
Por Redacción EC

Pamela Franco ha vuelto al centro de la atención tras ofrecer una emotiva entrevista al programa de Andrea Llosa en Panamericana Televisión. Durante la conversación, la cantante habló abiertamente sobre los momentos más difíciles de su relación con Christian Domínguez, padre de su hija.

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