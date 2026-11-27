Pamela Franco se refirió al conflicto que mantiene con Pamela López y dejó abierta la posibilidad de resolver sus diferencias mediante una conciliación. La cantante de cumbia aseguró que no tendría inconvenientes en reunirse cara a cara con la expareja de Christian Cueva para solucionar sus problemas.

Durante una entrevista para el programa “Arriba mi gente”, la intérprete de ‘Dile la verdad’ dejó en claro que está dispuesta a llegar a una conciliación para dar fin a los conflictos con Pamela López.

“Si la justicia quiere que yo me siente o que nos veamos para poder conciliar, la verdad estoy tranquila, no tengo ningún problema”, expresó Pamela Franco al referirse a la posibilidad de conversar con Pamela López, quien ha realizado diversos pronunciamientos sobre su relación con el futbolista.

Captura: 'Arriba mi gente'

Asimismo, la cantante precisó que no tiene intención de prolongar la polémica y que está dispuesta a poner fin a las disputas y agresiones públicas. “No tengo ningún afán de pelearme con nadie. Al contrario, creo que todo tiene su inicio y también su final”, expreso Franco.

Pamela Franco habla de sus proyectos personales y cuestiona los insultos

Por otro lado, Pamela Franco también se refirió a la importancia de concentrarse en sus proyectos personales y profesionales, en medio de las controversias que han rodeado su vida sentimental.

“Yo creo que está bien la libertad de expresión, uno puede opinar y puede haber cosas que tú no pienses igual que otro, pero no hay que normalizar agredirnos. Yo siento que los insultos ya pasan un límite que se convierten en una agresión”, sostuvo la cantante.

La cantante sostuvo que no pretende silenciar las opiniones de nadie, pero que no tolerará insultos. (Foto: Captura de Instagram - @arribamigente.oficial / Archivo - EC)

La artista también explicó que busca continuar con sus actividades y evitar que los conflictos públicos interfieran en sus objetivos. “Me siento en la capacidad de poder responder al tú a tú. Tengo muchos recursos, pero estoy en un momento de mi vida donde realmente estoy trabajando y produciendo”, puntualizó.