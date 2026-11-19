La disputa entre Pamela Franco y Pamela López llegó al ámbito legal. La cantante obtuvo garantías personales ante la Subprefectura de Miraflores, luego de denunciar presuntos ataques contra su honra e imagen personal. La medida fue confirmada por su abogado, Zamir Villaverde.

El representante legal informó que la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar inició diligencias preliminares contra López. La investigación se formalizó mediante la disposición número 1, emitida el 30 de octubre de 2026.

“Ante los constantes ataques y daños a su honra e imagen personal por parte de Pamela López, se procedió a denunciarla y en mérito de ello, la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar ha dado inicio a las diligencias preliminares a través de la disposición número 1 del 30 de octubre del 2026, donde la señora será investigada”, señaló Villaverde.

La cantante sostuvo que no pretende silenciar las opiniones de nadie, pero que no tolerará insultos | Foto: Captura de Instagram (@arribamigente.oficial) / Archivo EC / Composición EC

¿Qué medidas deberá cumplir Pamela López tras las garantías otorgadas a Pamela Franco?

El abogado señaló que su equipo recibió la resolución número 099 de 2026, emitida por la Subprefectura de Miraflores. El documento establece disposiciones para evitar nuevos episodios de amenazas, hostigamiento, intimidación y agresiones verbales contra Pamela Franco.

“Solicitamos garantías personales ante la subprefectura de Miraflores a favor de la señora Pamela Franco, con la finalidad de que cesen los ataques, en el cual el día de hoy hemos sido notificados mediante la resolución número 099 de 2026, que resuelve textualmente lo siguiente”, manifestó el representante legal.

Entre las medidas figura el pedido expreso para que Pamela López se abstenga de realizar amenazas, intimidaciones, descalificaciones personales o cualquier tipo de agresión verbal dirigida contra la intérprete de cumbia.

Pamela Franco obtuvo garantías personales ante la Subprefectura de Miraflores, luego de denunciar presuntos ataques contra su honra e imagen personal. (Foto: Captura de video / América Televisión)

Asimismo, mencionó que este delito contempla penas de entre cinco y ocho años de privación de la libertad, por lo que advirtió que López podría afrontar consecuencias penales si persiste en sus declaraciones.