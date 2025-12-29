Pamela Franco y Christian Cueva anunciaron el lanzamiento de su nuevo tema “El perro del hortelano”, el cual estrenaron el pasado sábado 27 de diciembre junto a un polémico videoclip que recuerda una polémica transferencia que le hizo el futbolista a la cantante cuando aún no eran pareja.

En el videoclip en mención, la pareja recreó el polémico yape de S/280 que alguna vez le hizo el futbolista a la cantante, situación por la que Pamela López, expareja de ‘Cuevita’, increpó a la cantante.

Christian Cueva y Pamela Franco ironizaron con esta situación más de un año después de que Pamela López pusiera al descubierto este hecho como prueba de las infidelidades del futbolista.

Pamela Franco y Christian Cueva recrean el yape de 280 soles en el videoclip del tema 'El perro del hortelano'.

El detalle no ha pasado desapercibido por los seguidores de la cantante y de ‘Cuevita’, quienes han reconocido la transferencia y resaltaron el hecho en redes sociales con irónicos comentarios.

Pamela Franco y Christian Cueva en el nuevo videoclip del tema 'El Perro del Hortelano'.

Como se recuerda, en una pasada entrevista en 2024, Christian Cueva habló de la transferencia de S/280 que le hizo a Pamela Franco. Según dijo, lo hizo para animarla por el fin de su relación con Christian Domínguez.

“Entramos en un juego de llamadas y yo estaba con unos amigos. En ese juego le digo ‘te invito unas cervezas’, erradamente se lo dije. Allí ella me dice que no pasa nada, que no tienes que depositarme, no te preocupes. Luego un amigo mío (‘Monito’ Ruiz) me hace el favor y deposita por mí. Ahora, ¿cómo tuve la cuenta de Pamela Franco? Yo le pido el número de cuenta a Vanessa Pumarica (mejor amiga de Pamela) y allí le deposité”, dijo el futbolista en aquella oportunidad.