Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pamela Franco dijo que la hija que tiene con Christian Domínguez "es su fuerza y su todo" | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Pamela Franco dijo que la hija que tiene con Christian Domínguez "es su fuerza y su todo" | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

A pocos días de celebrarse el Día de la Madre, la cantante Pamela Franco protagonizó un emotivo abrazo con su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez, durante una actividad escolar organizada en honor a las mamás.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.