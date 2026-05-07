A pocos días de celebrarse el Día de la Madre, la cantante Pamela Franco protagonizó un emotivo abrazo con su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez, durante una actividad escolar organizada en honor a las mamás.

El momento fue compartido por la propia artista en de sus historias de Instagram. En el video se le observa luciendo un polo rojo y jeans, mientras baila junto a la menor, quien vestía un traje amarillo dentro de su salón de clases, rodeada de otros padres de familia.

Acompañando las imágenes, la intérprete de “Dile la verdad” dedicó un tierno mensaje a la pequeña. “Mi fuerza, mi todo. Tú, mi chiquita. Tú y yo contra el mundo. Mamá siempre estará”, escribió la actual pareja de Christian Cueva.

Pamela Franco

Un evento con significado profundo

Previamente, la cantante publicó un video de su hija previo a la actuación, una festividad que suele adelantarse en los colegios peruanos. “Te amo, contigo todo tiene sentido”, expresó en dicha publicación.

Para Pamela, este evento escolar, el primero de su hija, representó un episodio de gran carga emocional, especialmente tras la pérdida de su madre en 2020. “Hoy es un día súper especial para mí porque tiene 5 añitos y va a ser mi primera actuación por el Día de la Madre”.

Días atrás, en una entrevista con Andrea Llosa, la cantante confirmó entre lágrimas que su hija se encuentra dentro del espectro autista, describiendo este proceso como el reto más difícil de su vida. “No es una enfermedad, pero asimilarlo para algunas mamás es difícil”, explicó.