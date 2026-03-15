Pamela Franco reapareció en televisión durante una entrevista con “El Reventonazo de la Chola”, donde no solo habló de su vida profesional, sino también fue consultada por su mediática relación con el futbolista Christian Cueva. Según dijo, ella está muy enamorada del futbolista.

En conversación con la Chola Chabuca, Franco dijo que ella está ilusionada con la relación que mantiene con Chrisitian Cueva y que, pese a las críticas en su contra, ella asumirá lo que vaya a pasar más adelante.

Pamela Franco aprovechó la entrevista para responder a sus detractores y dijo que, si bien muchos no confían en su relación, ellos luchan por su amor. Además, dijo que ella asumirá “las consecuencias” de sus decisiones.

Pamela Franco aseguró que está “muy enamorada” del Christian Cueva. (Foto: Instagram de América Televisión)

“Yo estoy enamorada. Yo siempre voy a expresar lo que siento. Asumiré las consecuencias de mis decisiones, de mis sentimientos”, aseguró con tono firme la cantante de cumbia.

“Yo le digo a la gente que esté tranquila. Soy una persona adulta, no soy perfecta ni recontra madura, estoy en el camino, pero si me toca tomar decisiones, las tomaré”, agregó en su declaración.

Asimismo, Pamela Franco también se animó a contar que hace poco visitó a Christian Cueva en Chongoyape, ciudad en la que juega el futbolista. “Estuve por allá unas semanas… Me di unos días de vacaciones y nos tratamos de acoplar a lo que hay”, precisó.

Christian Cueva se muestra más unido que nunca a Pamela Franco. (Foto: Captura de YouTube)

Como se recuerda, Pamela Franco y Christian Cueva decidieron iniciar una relación en medio de la polémica. Pese a las críticas en su contra, la pareja no tiene reparos en compartir su amor en redes sociales y suelen publicar fotos y videos juntos, desde momentos románticos en casa hasta paseos por diversas ciudades.