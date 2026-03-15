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Pamela Franco aseguró que está “muy enamorada” del Christian Cueva. (Foto: Instagram)
Pamela Franco aseguró que está “muy enamorada” del Christian Cueva. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Pamela Franco reapareció en televisión durante una entrevista con “El Reventonazo de la Chola”, donde no solo habló de su vida profesional, sino también fue consultada por su mediática relación con el futbolista Christian Cueva. Según dijo, ella está muy enamorada del futbolista.

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