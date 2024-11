Nílver Huarac, productor musical, sorprendió al revelar un episodio pasado en el que Pamela Franco rechazó a Yahaira Plasencia durante un casting para la reconocida agrupación de cumbia Alma Bella.

En diálogo con América Espectáculos, el director de dicho grupo musical, contó que la expareja de Christian Domínguez era directora de la agrupación y evitó que la salsera sea parte del equipo.

“Alguna vez, Yahaira, ella lo sabe, lo llevé a mi oficina para que pasara un casting y sea una Alma Bella. Pamela Franco la botó. Pamela estaba como directora de Alma Bella, como una coordinadora, una especie de figura que me ayudaba a manejar Alma Bella”, señaló Huarac.

En esa misma línea, el productor relató que Franco no quiso que Yahaira Plasencia sea parte del grupo porque no había desarrollado sus habilidades artísticas. Sin embargo, Nílver vio el lado positivo al decir que todo pasa por algo.

“Y le digo: ‘Pamela, pruébala a esta niña, a Yahaira’. Estaba, creo, iniciándose en Son Tentación, no me acuerdo. Pero Pamela subió a mi oficina y le pregunté: ‘¿Qué pasó, ¿qué tal esa chica, Yahaira? Porque a Yahaira yo la conocía, y me dijo: ‘No sirve, no canta, no baila’”, mencionó.

“Si Yahaira hubiera quedado en Alma Bella, quizás no habría tenido la carrera exitosa que tiene ahora; lo mismo Pamela. A veces, el destino también es importante”, agregó.