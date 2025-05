Pamela Franco reapareció en una entrevista para hablar de diversos temas profesionales y personales, entre ellos, fue consultada por si perdonaría una infidelidad, a lo que aseguró que sí lo haría. Esta interrogante surgió luego de la ola de comentarios que señalaban que Christian Cueva la engañaría.

En una reciente entrevista en el programa radial conducido por Giovanna Valcárcel, Pamela Franco confesó que sí perdonaría una infidelidad.

“Yo sí, lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a joder ahí?, no voy a perder mi tiempo. Yo sí perdonó la infidelidad, ¿por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va a estar con una y con otra, y yo voy a estar en toda la amargura, no”, señaló Franco.

“Ahora la pregunta es, ¿seguirías con una persona que te ha sido infiel? La verdad me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo”, agregó.

Pamela Franco recuerda infidelidad de Christian Domínguez

En otro momento de la conversación, Pamela Franco fue consultada por si alguna vez había visto a una de sus exparejas siéndole infiel, a lo que ella recordó la gran polémica que vivió tras enterarse de la infidelidad de Christian Domínguez.

“Me la hizo bacán, me hizo el avión, no me di cuenta. Lo tuve que ver cómo se movía y le dije: tienes suerte, porque tenía algo que otros que me engañaron no tenían, ese vínculo (una hija); te salvaste, le dije, sonó la campana y mi hija es lo más importante. Me engañaron a mí, a mí como mujer, yo perdí a la pareja, pero mi hija jamás va a perder a su papá”, reconoció Franco.

“Él (Christian Domínguez) cumple como padre”, aseguró la cantante al final de su declaración.