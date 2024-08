La cantante Pamela Franco regresó a Perú tras su mediática gira por Europa y fue recibida por la prensa de espectáculos del programa “Amor y fuego”, quienes la abordaron para hacerle diversas preguntas sobre sus exparejas Christian Cueva y Christian Domínguez.

Ante los comentarios que la vinculaban con el futbolista y el cantante de cumbia, Pamela Franco aseguró que cada uno tuvo su momento y que sus relaciones fueron en años diferentes, por lo que no deberían vincularlos.

“Cada uno tuvo su momento, tampoco hay que mezclar, si la gente lo ha querido mezclar, es su problema”, aseguró la cantante.

“Cada quién tiene su lugar. ¿Creen que estas cosas a mí me benefician? Yo no lo creo así, pero, en fin, es lo que me toca pasar en estos momentos. Lo asumo, pero esto no me va a detener ni va a hacer que yo me quede tirada en mi casa llorando. Yo tengo que seguir y eso es lo que voy a hacer. Yo no me voy a detener en el pasado, no voy a estar llorando ni me voy a sentir mal por inventos”, añadió.

Asimismo, Pamela Franco aseguró que ha dejado de grabar videos en TikTok porque suelen confundir sus grabaciones con indirectas hacia otras personas o eventos, así que no quiere dejar abierta ninguna especulación.

“He dejado de hacer TikToks por lo que ustedes piensen, eso no es vida... No tienen la verdadera información, si en algún momento se da el caso que yo tenga que hablar, lo haré, pero ahora no”, aseguró.

No imaginó que sus movimientos dieran la vuelta al mundo, Karime Scander, intérprete de Alessia Montalbán en 'Al Fondo Hay Sitio', subió un video en TikTok en la cual realiza el movimiento de cadena idéntico a Shakira. La actriz confesó que tiene ascendencia libanesa igual que la cantante colombiana. (Video: América TV)