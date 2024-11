Tras confirmar su relación y animarse a declarar juntos, Pamela Franco y Christian Cueva anunciaron que pronto lanzarán una nueva versión de “El Cervecero”. El debut musical del futbolista ha generado diversos comentarios, pero la cantante se ha encargado de defender a su nueva pareja de las críticas.

La cantante Pamela Franco se encargó de defender el debut de ‘Cuevita’ y aseguró que, pese a que el futbolista no vive de la música, la disfruta y siente mucha pasión, hecho que asegura es respaldado por el público.

“Yo fui a grabar, es parte de, que siempre lo hago y bueno, amigos míos fueron a acompañarme y se dio la verdad”, contó la cantante en una reciente entrevista.

“Él no se dedica a esto obviamente. Lo vive, cuando alguien vive, sobre todo la música, es donde a la gente le gusta por eso es que él ha tenido bastante aceptación. Siempre ha cantado así, tampoco es novedad”, agregó Franco.

Pamela Franco pensaría contraer matrimonio con Christian Cueva

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva

Al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

Christian Cueva, de futbolista a cantante