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El cantante envió una carta notarial a Pamela Franco, otorgándole un plazo de 48 horas para retractarse de haberlo calificado como "mal padre". | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El cantante envió una carta notarial a Pamela Franco, otorgándole un plazo de 48 horas para retractarse de haberlo calificado como "mal padre". | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante peruana Pamela Franco aseguró que no se rectificará de las acusaciones contra Christian Domínguez por presunto abandono familiar, comportamiento invasivo y falta de apoyo económico hacia su hija, dejando el caso en manos de su abogado tras recibir una carta notarial de su expareja por presunta difamación.

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