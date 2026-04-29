La cantante peruana Pamela Franco aseguró que no se rectificará de las acusaciones contra Christian Domínguez por presunto abandono familiar, comportamiento invasivo y falta de apoyo económico hacia su hija, dejando el caso en manos de su abogado tras recibir una carta notarial de su expareja por presunta difamación.

En esa misma línea, confirmó que no piensa dar un paso atrás respecto a los calificativos de “mantenido” y “padre ausente” que lanzó contra Domínguez, pues considera que sus palabras reflejan una realidad que no está dispuesta a ocultar por presión legal.

“Mi abogado va a responder esta carta notarial; no pienso rectificarme de nada, porque todo lo que he dicho es verdad. Me ratifico”, sentenció al ser entrevistada por ‘Amor y Fuego’, añadiendo que su defensa responderá formalmente al documento enviado por el líder de ‘La Gran Orquesta’.

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Por otro lado, Franco puso en duda la verdadera capacidad económica de Domínguez y señaló graves deficiencias en la manutención de su hija, aseverando incluso que para los viajes de la pequeña no recibe “ni diez céntimos” adicionales debido a que la pensión mensual acordada no alcanzaría para cubrir los gastos reales.

“Los abogados son plata, yo no sé de dónde dice que tiene plata y plata”, sentenció la cumbiambera, mientras cuestionaba el compromiso emocional del cantante con su última hija, insistiendo en que una presencia de apenas media hora no es suficiente para el bienestar de la menor.

Hace algunas semanas, Franco había revelado que Domínguez solía entrar a su casa sin permiso tras la separación, llegando a relatar episodios bastante incómodos al decir que “ha habido oportunidades donde me he levantado y en el filo de la cama ha estado él”, describiendo así lo que ella considera una conducta invasiva.

En una conversación reveladora, Domínguez confiesa sentirse traumado por la relación entre Pamela Franco y Cristian Cueva. Se menciona cómo muchas chicas se 'inscribían' por Cueva, genera molestia al pronunciar su nombre y discuten apodos para evitarlo. Cambian de tema a una canción que 'atrapa como les puma', con ritmo y swing que auguran éxito.

Por su parte, Christian Domínguez ha dado un plazo de 48 horas a Pamela Franco para que se retracte, negando haber dependido económicamente de ella y calificando sus palabras como un golpe bajo, además de rechazar cualquier acusación sobre supuestos ataques hacia su hija mayor, Camila.

Finalmente, ante la amenaza de terminar en los tribunales, la cantante descartó sentir cualquier tipo de temor legal, pues según sus propias palabras “no puedo decirle ‘discúlpame’ por decir la verdad. No tengo miedo porque estoy diciendo la verdad”.

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