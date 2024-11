La cantante de cumbia, Pamela Franco, desmintió el supuesto romance confirmado que tendría con el futbolista Christian Cueva. A pesar de las muestras públicas de afecto y declaraciones románticas del jugador, Franco ha decidido poner pausas a las especulaciones sobre un noviazgo formal.

En una reciente entrevista con el programa de espectáculos “Amor y Fuego”, la artista manifestó: “No sé por qué dicen que me ha oficializado, solamente subió (al escenario). ¿Ha dicho algo? No. Yo estaba concentrada cantando y él saben que es así espontáneo, yo creo que si me hubiera querido dar un beso no lo hubiera hecho de esa manera, pero bueno ya la gente hable lo que tenga que hablar”.

Franco también se refirió a las declaraciones de Cueva en el podcast “Sin lengua en los pelos”, donde el futbolista expresó su amor por ella. Sin embargo, la cantante prefiere mantener distancia sin apresurarse a definir su relación. “Yo creo que ahorita hablar de oficialización es muy apresurado. Yo creo que aparte, no creo que tendría que ser de mi parte, hay cosas que arreglar todavía” , señaló.

Consultada sobre sus sentimientos hacia Cueva, Franco fue cautelosa en sus respuestas. “Yo creo que estoy bien como estoy (¿Tú lo amas como él a ti?). Yo estoy tranquila así como estoy, prefiero no hablar de esto en público”, expresó.

¿Christian Cueva oficializó a Pamela Franco?

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha sido objeto de especulación durante los últimos meses, luego de ser vistos juntos en diversas ocasiones, lo que ha avivado los rumores sobre un posible romance. El 1 de noviembre, el momento que marcó un antes y un después ocurrió en una discoteca de Santa Clara, cuando Cueva subió al escenario durante una presentación de Franco y, de manera sorpresiva, la besó, dejando en claro sus sentimientos.

Esa noche, el futbolista, acompañado de su amigo Luis Sánchez, dueño de la cevichería Mi Barrunto, no dudó en declarar ante el público: “Es el amor de mi vida”. Pero la revelación no terminó allí. Días después, durante una entrevista en el podcast de Carloncho, Cueva reafirmó sus sentimientos y expresó: “Solo quiero decirle que siempre voy a desearle lo mejor, y la amo con todo mi corazón”. Pamela, visiblemente emocionada y algo nerviosa, respondió: “No sé qué decir, me pone nerviosa”.