Pamela Franco se encuentra en una nueva etapa de su vida, enfocada en su música y disfrutando todo el tiempo que puede al lado de Christian Cueva, quien recientemente le habría propuesto convivir en Ecuador, según reveló en una reciente entrevista.

En conversación con “El Reventonazo de la Chola”, la cantante de cumbia confesó que el futbolista Christian Cueva le propuso que se mude con él a Ecuador y que haya siga desarrollando su carrera musical.

“Él fue la primera persona que me dijo: ‘Pamela, me gustaría que vinieras acá (Ecuador) y yo te voy a ayudar’, para ser franca”, dijo la cantante durante su conversación con la Chola Chabuca.

“Yo lo valoro mucho porque él me impulsa bastante en lo que hago… Yo también por ahí. Ya nos están abriendo las puertas”, añadió, resaltando que su música ya se escucha en otros países.

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco descartó que se haya visto interesada en tener un hijo con ‘Cuevita’ en estos momentos, ya que ambos se encuentran enfocados en su trabajo.

Esta declaración surgió luego que la Chola Chabuca le preguntara a Pamela Franco lo siguiente: “¿Tu hija no te ha dicho que quiere un hermanito o hermanita?”.

Cantante revela si tendría un hijo con Christian Cueva. (Foto: Ponte en la cola - Latina)

“No. Creo que estamos en un momento en que nos toca trabajar. Quieren que quede embarazada. Mira, todos que quieren que quede embarazada, voy a quedar y todos van a comenzar con ‘por qué’…”, aseguró.