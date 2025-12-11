La cantante Pamela Franco sorprendió a todos con sus declaraciones durante una reciente entrevista en el programa “Habla Chino”, donde no solo habló de su faceta musical, sino también de su relación con el futbolista Christian Cueva.

La cantante habló con Aldo Miyashiro y le contó que tiene proyectos junto al futbolista. Además, reveló que ella es ahora la encargada de manejar su representación artística.

“Yo, pues hermano, soy su representante. Es que tengo que recuperar lo del bolso, él me dijo que le gustaba estaba tirando indirectas creo”, dijo la cantante.

Cumbiambera habló sobre Christian Cueva. (Fuente: Willax)

“Ha mejorado mucho en el canto. A él le gusta, le echa muchas ganas. Estoy enamorada. Hay un par de canciones que él cantará solo. Él es un show en el escenario, también es animador”, agregó.

Pamela Franco también dio algunos comentarios que diversos seguidores en redes sociales han considerado como una indirecta a Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, quien en diversas ocasiones señaló que no tiene un trabajo estable.

Pamela Franco y Christian Cueva

“A mí me gusta trabajar, a mí me gusta chambear, porque a mí me gusta tener mi dinero, porque soy desobediente y siento que la que no trabaja tiene que obedecer (se ríe). Soy malcriada, me dices esto, yo te digo lo otro”, precisó.