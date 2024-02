La cantante Pamela Franco confesó que todavía ama a su expareja Christian Domínguez, a pesar del acto de infidelidad en el que este incurrió con otra mujer al interior de su vehículo.

La intérprete se presentó el lunes en el estreno de la nueva temporada del programa Mande quien mande y, entre otras cosas, admitió que mantuvo un romance con el jugador Christian Cueva en el año 2018, pese a que este tenía una relación con su aún esposa Pamela López.

“Todavía amo a Christian. El capítulo con Christian ha sido el más importante (de su vida)”, indicó Pamela Franco en la entrevista con María Pía Copello.

“Después de varios días y varias discusiones, (con Christian Domínguez) hemos decidido conversar netamente sobre nuestra hija. Estamos siendo padres, nos estamos enfocando netamente en mi hija, que es lo único que me importa. Nosotros como pareja, no sabría decirte. Si una persona dice que te ama, se desespera por recuperar lo perdido. La verdad de todo esto solo lo sabe él. Puedo decir lo que él me hace sentir con sus actos, pero dentro de él no estoy yo”, declaró la cantante.

¿Qué pasó el día del ampay de Domínguez?

Pamela Franco también contó detalles de cómo vieron ella y Christian Domínguez el ampay de este último en el programa de Magaly Medina.

“Estábamos en casa como un día normal. Cuando veo que empiezan a salir las imágenes, no tenía reacción, solo atinaba a decir ‘Christian eres tú’. Y decía: “no”. Cuando ya pasó eso, él se quedó viendo todo, mi hija entró en crisis de ansiedad, preferí salir del cuarto y quedarme con ella. Cuando quise desahogarme como cualquier mujer, mi hija se puso mal. ¿Qué me quedaba a mí? Respirar. Luego conversamos, no lo he insultado ni le he gritado. Lo que pasa es que no lo entiendo. Dentro de mi casa, tenía a mi familia que estaba bien. Era muy confuso”, detalló.

