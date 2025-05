Pamela Franco finalmente se pronunció sobre la nueva controversia que envuelve a su actual pareja, Christian Cueva, y a Pamela López, madre de los hijos del futbolista.

En una reciente entrevista con Panamericana, la cantante abordó con franqueza los mensajes íntimos difundidos por López, en los que se evidencia que aún mantenía un vínculo con Cueva a pesar de su supuesta ruptura oficial.

Lejos de evadir el tema, Franco respondió con firmeza y claridad: “Lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a joder ahí? No voy a perder mi tiempo. Yo sí perdono la infidelidad. Por supuesto, ¿por qué voy a vivir de rencores? ”, expresó la artista, dejando en claro que prefiere enfocarse en su bienestar emocional antes que revivir situaciones dolorosas del pasado.

La cantante también reflexionó sobre los límites en una relación sentimental: “¿Seguirías con una persona que te ha sido infiel? La verdad, me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo. El que no quiere estar contigo te lo demuestra con las señales, hay que dar la vuelta a la página”, sentenció.

La controversia se encendió luego de que Pamela López acudiera al programa de Magaly Medina para mostrar una conversación con Cueva fechada el 2 de julio de 2024, solo dos días después de haber tenido, según afirmó, un encuentro íntimo con él en un hotel de Miami durante la concentración por la Copa América. En esa misma fecha, Cueva anunció públicamente el fin de su matrimonio a través de un comunicado.

En los mensajes, López lo confrontaba: “Christian, acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente (...) Hemos tenido relaciones hace dos días aquí y no calza tu mentira ”, le escribió, asegurando que Cueva buscaba recomponer su relación con ella mientras, al parecer, ya mantenía una conexión con Pamela Franco.

López también hizo referencia al conocido ‘ampay’ en el que se vio a Cueva saliendo de una discoteca y asistiendo al cumpleaños de Franco, lo que terminó por confirmar, según dijo, que su relación ya no tenía futuro.“Lo demás es historia (...) Dos días antes me rogaba para sanar nuestra familia ”, declaró.