Un nuevo episodio en el caso Pamela Franco y Christian Cueva se reveló. Esta vez involucrando a la exbailarina Leysi Suárez, cuya amistad con la cantante llegó a su fin de manera sorpresiva.

De ese modo, la también conductora radial confesó que su comunicación con Pamela Franco se detuvo, esto luego de especular que ella tiene un romance con el futbolista, quien todavía no se ha divorciado.

En el programa “América Hoy”, Suárez confesó que Franco ya no le escribe ni mantiene contacto con ella desde que opinó sobre los sentimientos de Cueva hacia la cantante, afirmando que él era el “amor de su vida”.

“Yo afirmo que el amor de la vida de Christian Cueva es Pamela Franco. Si es así, ¿qué podemos hacer? Es algo que yo siempre lo veía venir”, dijo Suárez la semana pasada.

Leysi Suárez y Pamela Franco ya no son amigas





Aunque se retractó en vivo, la reacción de Pamela Franco habría sido negativa hacia Leysi, quien estaría incómoda por la revelación, que expuso el supuesto romance clandestino que mantendría.

“Pamela ya no es mi amiga, no me escribe. No he hablado con ella. Honestamente, después de eso, escribirle era un poco complicado”, mencionó Suárez en el programa de América TV.

Suárez, por su parte, ha expresado su pesar por la situación, aunque también ha señalado que respeta la decisión de Franco de alejarse.

Pamela Franco y Christian Cueva juntos en fiesta del dueño de Mi Barrunto





Como parte de las versiones acerca de la supuesta relación entre Pamela y Christian, el empresario Luis Sánchez, dueño de Mi Barrunto, confirmó que ambos estuvieron presentes en la fiesta que organizó en su casa.

“Yo no tengo ningún obstáculo para contar quién estuvo y quién no”, dijo primero. “[Pamela y Christian] sí estuvieron. En diferentes momentos, pero sí, ellos coincidieron en un momento”, confirmó el empresario.

Sin embargo, precisó que llegaron en diferentes horas, pero compartieron un breve instante en su vivienda. Ante los comentarios, ni la cantante ni el futbolista confirmaron su visita.