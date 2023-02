Pamela Franco está cansada que siempre le pregunten sobre los planes de matrimonio con Christian Domínguez para este 2023. Según reveló la cumbiambera en el programa de “Más espectáculos”, confirmó que no habría boda, o al menos, no por el momento.

“No me voy a casar, listo, ‘Pamela no se quiere casar’. Christian, no ahorres para el anillo, no hay boda”, dijo en el espacio conducido por Jazmín Pinedo y añadió que también está acostumbrada a que el público la presione para formalizar su relación.

“A uno lo presionan cuando esas cosas tienen que pasar en el momento en que a uno le nace, en el momento en que Christian quiera decirme ‘Pamela cásate conmigo’ y si yo quiero, si todo está destinado para eso, nos casamos, pero ahorita no hay boda”, expresó Pamela Franco y confesó que nunca fue su sueño verse vestida de novia, lo que sorprendió a sus fans y a los de Christian Domínguez.

VIDEO RECOMENDADO Pamela Franco canceló planes de matrimonio

“Nunca lo soñé, siempre soñé tener una hija, siempre me veía sola, con una hija. Desde chibola siempre pensaba así”, comentó para “Más espectáculos”.

Sin embargo, acotó que sí le gustaría contraer matrimonio más adelante por una promesa a su madre fallecida.

“Aunque sí me gustaría casarme, ahora, por un sueño que mi mamá tuvo, y por mi hija, más adelante”, reveló.

“Yo voy a hacer algo pequeño y no me van a criticar porque nadie podrá superarte (Brunella Horna), así que estoy feliz. Esperemos que este año nos alcance para avanzar y hacerlo bonito”, señaló Christian Domínguez para “América espectáculos”.