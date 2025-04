La cantante Pamela Franco no se quedó callada luego que su exbailarina Xiomara Tello la acusara de maltrato y señalara un presunto comportamiento racista, ya que la llamaba “chola” de forma despectiva. Ante las acusaciones, la actual pareja de Christian Cueva decidió salir al frente y responder de forma contundente.

A través de sus redes sociales, Pamela Franco ha compartido diferentes conversaciones que sostuvo con su exbailarina, donde se puede ver que existe un trato cordial y hasta amistoso entre ellas.

“Una persona a la que ‘supuestamente’ yo traté mal, no me va a escribir de esta manera. Yo SIEMPRE mantuve un trato cordial y respetuoso. No entiendo cómo muchas personas con tanta ligereza pueden mencionar mi nombre para tener vitrina”, explicó Franco.

Pamela Franco se defiende de acusaciones de bailarina y anuncia acciones legales. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, la cantante no descartó iniciar acciones legales para defender su honra e imagen. “Ahora me van a tener que demostrar con pruebas cada una de sus palabras. He sido tolerante por mucho tiempo, pero ya no más. Tomaré las acciones correspondientes”, aseguró.

Por otro lado, Pamela Franco se encuentra en un buen momento a nivel profesional luego que su tema “Hasta el fin del mundo”, recientemente lanzado al lado de su pareja Christian Cueva se convirtiera en la favorita del ranking nacional.

Pamela Franco se prepara para ser parte del Festival Salsero por el Día del trabajador, que se realizará el 30 de abril en la explanada de la Costa Verde. En este evento, la cantante compartirá escenario con La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba, Alexander Abreu, Brunella Torpoco, Daniela Darcorut, Son Tentación, Combinación de la Habana, Josimar y su Yambú y Barrio Fino. Las entradas están disponibles en Teleticket.

¿Qué dijo Xiomara Tello de Pamela Franco?

En una entrevista con el programa “La noche habla”, la bailarina Xiomara Tello habló de Pamela Franco y acusó un presunto maltrato por parte de la cantante, con quien trabajó entre el 2018 y 2019.

“Tiene complejo de superioridad, es una chica muy narcisista, así la he sentido yo. Justo teníamos una presentación en el programa de Katy Jara, hubo un percance porque no me llevaron los tacos… Pamela dijo: ‘Cómo va a traer una shipiba, una nativa, chola’, así la escuché, me empezó a ‘cholear’. Era la voz de ella. Me puse mal”, contó la bailarina.