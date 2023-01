La cantante Pamela Franco salió al frente y se defendió frente a las críticas por no asistir con un vestido elegante a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, quienes se casaron el pasado sábado 7 de enero y celebraron su unión con una lujosa fiesta en un local del distrito de La Molina.

Lejos de utilizar un vestido para la celebración de la boda, Pamela Franco lució un top de color azul y un pantalón verde limón. Al respecto, muchos salieron a criticar su look, pero la cantante no se quedó callada y aseguró que no desentonó y se sintió muy cómoda con su vestimenta.

“Yo me puse algo que a mí me gustaba, es más, lo volveré a usar. Ya estoy acostumbrada, cuando me puse el vestido rojo (para la boda de Ethel Pozo) fue igual, me decían por qué color rojo, un montón de cosas. Pero es una ropa, ya pasó. Si yo no me siento bien con algo no me lo pongo”, contó al diario Trome.

Así lució Pamela Franco en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. (Foto: Instagram)

Sobre su conjunto, Pamela Franco aseguró que tenía planeado hacerse un vestido antes que se postergara la boda de Brunella Horna en diciembre del 2022; sin embargo, con el cambio de fecha y su complicada agenda no tuvo tiempo de mandar a hacer su vestido; sin embargo, aseguró que está feliz con la elección que hizo.

“El conjunto de dos piezas no es de tela sport, es de tela elegante y también tenía unos pequeños detalles de pedrería. Pero ya no le doy importancia, igual si me ponía otro vestido algo le iban a encontrar, lo importante es que a mí me encantó, lo quería mandar a hacer hace mucho tiempo y lo voy a volver a usar. Tiene colores de verano, me encanta y eso es lo más importante”, precisó Franco.

Como se recuerda, Pamela Franco y Christian Domínguez asistieron a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. Junto a ellos, famosos como Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo, Ivana Yturbe y Beto Da Silva, Valeria Piazza y Pierr Cateriano, Janet Barboza, Silvia Cornejo, Edson Dávila, entre otros, también se hicieron presente.

Rebeca Escribens felicita a Brunella Horna por su matrimonio