Pamela Franco está en el ojo de la tormenta luego que salieran unas imágenes donde se observa que está en besos y abrazos junto al pelotero Christian Cueva, quien recientemente fue denunciado por violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa Pamela López.

‘América hoy’ logró contactarse con la cumbiambera más buscada de los últimos días. Sobre este tema, ella dijo que es delicado, por lo que prefirió no comentar nada al respecto . En esa línea, consideró que los únicos autorizados a pronunciarse son los protagonistas.

Pero ahí no quedó todo, y es que más adelante, mediante chat, la cantante peruana, quien hace poco fue premiada durante su concierto en Huamanchuco, aseguró que se enfocará en su hija y su trabajo, ya que no tiene “nada que ver” en los recientes acontecimientos.

“Mi opinión está de más porque yo no tengo nada que ver en esto. No me quieran poner en el medio de esta situación. Estoy sobrando aquí. No debo y no quiero tener nada que ver. Las personas involucradas son las que deben salir a hablar”, se le escucha decir en un audio.

La reportera del magazine, muy suelta de huesos, le preguntó a la expareja de Christian Domínguez si se solidariza con Pamela López, quien en los últimos días reveló que ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del jugador trujillano.

La mujer de prensa también le pidió a la artista nacional que confirme si tiene una relación con el pelotero. Esto a raíz de las recientes imágenes que fueron emitidas por Magaly Medina, donde se le ve a ambos muy cariñosos al interior de un local nocturno.

Al respecto, Pamela Franco no negó ni afirmó tener un vínculo con el futbolista y, en su lugar, dijo que “una agresión siempre estará mal”. Ella insistió en que no quiere brindar más declaraciones sobre el tema, ya que el resto lo malinterpretará.

Pamela Franco y su reacción tras denuncia contra Cueva

“ Ustedes están asumiendo algo, pero bueno, no diré más . Una agresión siempre estará mal, pero no quiero referirme a nadie porque estoy segura de que lo tomarán a mal, así que prefiero mantenerme al margen, que quede ahí”, se lee en la conversación que tuvo con el programa de América.

En los últimos días, además del ampay, también salió a la luz un video donde se observa a Pamela López encarando a su aún esposo, Christian Cueva, por un depósito de 280 soles que le realizó a Pamela Franco. En la grabación se aprecia que el pelotero ignoró en todo momento a su entonces pareja, quien se encontraba exaltada e indignada por las nuevas sospechas que los involucraban a ambos.