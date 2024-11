Pamela Franco se refirió nuevamente a su relación con el futbolista Christian Cueva, confirmando el romance, pero manteniendo su postura discreta. En sus declaraciones, la cantante dejó claro que no se apresura a etiquetar su vínculo, asegurando que espera seguir el curso natural.

“No hablemos de mí, o de mi relación. Uno empieza algo con cualquier persona y no sabemos qué pasará. Dejo que las cosas fluyan” , señaló en una entrevista con América Espectáculos. La artista también hizo énfasis en la importancia de no forzar definiciones, permitiendo que la relación se desarrolle gradualmente.

En cuanto al beso que Christian Cueva le dio a Franco, ella aclaró que no hubo rechazo por su parte, sino que el momento fue interpretado de manera errónea. “ Mi rostro se mostró desencajado porque estaba nerviosa. Imagino que fue algo que le fluyó porque no estaba preparado como han dicho. No hubo rechazo” , explicó, descartando un posible desinterés de su parte.

La cantante también destacó que, en todo momento, tanto ella como el futbolista están enfocados en sus respectivos proyectos personales. “Nadie está haciendo daño a nadie, estamos enfocados en nuestras cosas”, afirmó, dejando en claro que no hay motivos para pensar en conflictos o tensiones en su relación. En cuanto al beso en cuestión, Franco fue tajante: “No hubo beso como dicen, fue un juego más que todo. Estuve haciendo mi show y a él (Cueva) le nació hacer eso”.

Pamela Franco desmintió los rumores de embarazo y aclaró que la imagen en la que aparece sosteniendo una ecografía corresponde a la de su hija Catalina, fruto de su relación con Christian Domínguez. La cantante explicó que un extrabajador de “América Hoy”, actualmente en el podcast de Carloncho, le entregó el ultrasonido después de la entrevista, ya que en el pasado se lo había proporcionado para un programa especial en televisión.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela Franco lució ecografía y aviva rumores de supuesto embarazo