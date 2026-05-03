Pamela Franco se mostró más que conmovida al hablar de la condición de su hija con Christian Domínguez. Durante su participación en el programa “Sábado Súper Star”, la cantante de cumbia no tuvo reparos en hablar una vez más de la condición médica de la menor.

Al recordar a su hija, la intérprete de “Dile la verdad” no pudo contener las lágrimas cuando mencionó las dificultades que vive con su hija. Eso sí, aseguró que es resiliente y luchará porque la menor salga adelante.

“Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque sí se puede. Trato de aprender día a día porque es difícil. Me caigo y me levanto, pero no pierdo la fe y haré todo lo que esté en mis manos para que sea una niña feliz e independiente”, señaló la cantante.

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija en el programa "Sábado Súper Star". (Foto: Captura "Sábado Súper Star")

“… Y que un día me diga mamá, sin que yo se lo pida”, agregó Pamela Franco, quien se mostró sumamente afectada, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos. Incluso tuvo que ser respaldada por Ernesto Pimentel.

Asimismo, la cantante también explicó el motivo por el que hizo pública la condición de su hija. “Todos los días hay algo nuevo, chiquito, es una alegría que nos llena de mucha fuerza para seguir adelante. Ahora que lo dije, me siento libre, he compartido con muchas mamás que pasan lo mismo”, precisó.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Pamela Franco habla de su hija con Christian Domínguez. En el programa de Andrea Llosa, la cantante se refirió a la condición de la menor, hecho que molestó a su expareja, quien la cuestionó por sus declaraciones.

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija. (Foto: Captura de video / “Sábado Súper Star”)

“Me parece totalmente innecesario haber dicho la condición de nuestra pequeña, pero no por tener que ocultarlo, sino porque uno tiene que convivir y vivir de la manera más normal con ella”, dijo el líder de la Gran Orquesta Internacional.