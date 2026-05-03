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Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija. (Foto: Captura de video / “Sábado Súper Star”)
Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija. (Foto: Captura de video / “Sábado Súper Star”)
Por Redacción EC

Pamela Franco se mostró más que conmovida al hablar de la condición de su hija con Christian Domínguez. Durante su participación en el programa “Sábado Súper Star”, la cantante de cumbia no tuvo reparos en hablar una vez más de la condición médica de la menor.

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