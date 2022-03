La cantante Pamela Franco volvió a defender su relación con Christian Domínguez, y en una entrevista para “Magaly TV: La Firme” aseguró que todo marcha viento en popa.

“No somos una pareja perfecta, que te diga que todo es felicidad no (es así). Nosotros tenemos ya una familia, vivimos juntos, nunca hemos tenido un problema fuerte, de repente alguna diferencia por ahí, pero nada de importancia”, comentó la cumbiambera.

La vocalista de “Puro Sentimiento” reconoció que si bien son una pareja sólida, nunca faltan los problemas en su relación, pero enfatizó que no le teme a la denominada ‘maldición de los tres años’.

“Nosotros estamos bien, así que para todas las personas que no quieren que estemos juntos o están esperando los tres años, bueno, pues, seguirán esperando porque lo que es para ti, es para ti, eso me lo dijo mi mamá y lo tengo claro”, comentó la artista.

La exintegrante de “Alma Bella” también se refirió a la posibilidad de que su romance con Christian Domínguez termine algún día.

“Tanto que hablan que Christian va a hacer algo, bueno, pues, si él me deja de querer, no será para mí, tampoco me voy a morir. Es parte de y nadie sabe lo que te va a pasar”, respondió.

