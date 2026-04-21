Resumen

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Pamela Franco se mostró frontal al admitir que tuvo una relación clandestina con el futbolista, quien ahora es su pareja. (Foto: YouTube / "La Verdad a Prueba")
Pamela Franco se mostró frontal al admitir que tuvo una relación clandestina con el futbolista, quien ahora es su pareja. (Foto: YouTube / "La Verdad a Prueba")
Por Redacción EC

Pamela Franco reapareció en una sincera entrevista para el programa televisivo “La verdad a prueba”, donde abordó temas poco conocidos de su vida privada. En su declaración, la cantante de cumbia hizo grandes revelaciones, entre ellas, admitió haber sido amante de Christian Cueva.

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