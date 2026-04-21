Pamela Franco reapareció en una sincera entrevista para el programa televisivo “La verdad a prueba”, donde abordó temas poco conocidos de su vida privada. En su declaración, la cantante de cumbia hizo grandes revelaciones, entre ellas, admitió haber sido amante de Christian Cueva.

La cantante de cumbia no tuvo reparos en hablar de su vida sentimental, especialmente de su vínculo con el futbolista cuando esta aún mantenía un matrimonio con Pamela López.

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Lejos de evitar el tema, Pamela Franco apareció dispuesta a contar su verdad y dejar de lado la polémica. Con una voz firme, admitió que tuvo una relación clandestina con el futbolista cuando este estaba casado. “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”, reveló.

Pamela Franco se mostró frontal al admitir que tuvo una relación clandestina con el futbolista, quien ahora es su pareja. (Foto: YouTube / "La Verdad a Prueba")

Según dijo, en ese momento ella creía ciegamente en lo que le decía Christian Cueva, quien le habría contado que tenía problemas en su matrimonio; sin embargo, no era del todo cierto. Lejos de posicionarse como víctima, la cantante asumió la responsabilidad de sus actos.

“Acepté que las cosas que me han pasado son mi culpa. Yo elegí parejas equivocadas, permití que me humillaran. Estoy aprendiendo a amarme… Estaba así, por eso que terminábamos y regresábamos y caía en una mentira que ya no pudo sostener y caí en ese círculo de toxicidad y dije ‘no. No puedo’”, aseguró Pamela Franco de forma contundente.

En otro momento de la entrevista con Andrea Llosa, Pamela Franco aseguró que no se considera una víctima, pese a los engaños de Christian Cueva. “Yo no soy víctima. Le he dicho y se arrepiente”, sostuvo, en referencia a una posible conversación con ‘Cuevita’.

Christian Cueva y Pamela Franco juntos ahora que son pareja.

De esta manera, Pamela Franco por fin admitió cuál fue la verdad de la situación que vivió con Christian Cueva en el pasado y reconoció que estuvo con él cuando todavía estaba casado con Pamela López, la madre de sus hijos.