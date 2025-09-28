La cantante Pamela Franco fue invitada al programa “El Reventonazo de la Chola”, donde volvió a hablar de los rumores de un presunto embarazo y respondió si es que tiene interés en tener un bebé con el futbolista Christian Cueva.

En su declaración, Pamela Franco descartó que se haya visto interesada en tener un hijo con ‘Cuevita’ en estos momentos, ya que ambos se encuentran enfocados en su trabajo.

Esta declaración surgió luego que la Chola Chabuca le preguntara a Pamela Franco lo siguiente: “¿Tu hija no te ha dicho que quiere un hermanito o hermanita?”.

“No. Creo que estamos en un momento en que nos toca trabajar. Quieren que quede embarazada. Mira, todos que quieren que quede embarazada, voy a quedar y todos van a comenzar con ‘por qué’…”, aseguró.

Cabe resaltar que, en una anterior declaración al programa “Ponte en la cola”, Pamela Franco salió al frente para desmentir los rumores de un presunto embarazo y dijo que si subió de peso fue porque estuvo mal de salud.

Pamela Franco responde si quiere quedar embarazada de Christian Cueva.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela López reclama a Christian Cueva dinero para medicinas de su madre

“Me subí de peso porque estuve un poquito mal de salud”, declaró Franco. “Esto no me permitió hacer ejercicios. Me descuidé un poquito en las dietas y todo, me he subido un poco de peso”, agregó.