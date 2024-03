La cantante Pamela Franco reapareció en una entrevista y habló sobre Christian Domínguez, con quien dijo que ya no discutiría ni pelearía por el bienestar de su pequeña hija. Además, confesó que el amor ha pasado a un segundo plano en su vida tras todo lo que vivió.

En entrevista con el diario Trome, Pamela Franco dejo en claro que solo habla con Christian Domínguez por temas relacionados a su hija, y no por las declaraciones de Pamela López sobre su romance con Christian Cueva.

“Sí, con él solo es lo de nuestra hija, porque ya a estas alturas creo que no hay nada más. También es por mi paz, la verdad que me he puesto todo atrás (en la espalda) y deseo estar tranquila”, aseguró la cantante de cumbia.

“Ya no voy a estar discutiendo, ni peleando con él, porque eso no me hace bien a mí ni a mi hija, por encima de todo lo que digan busco mi paz y tranquilidad. Es el papá de mi hija y tendré comunicación con él, por ella, siempre”, agregó.

Al ser consultada por si el amor ha pasado a un segundo plano en su vida, Franco aseguró: “Por supuesto con todo lo que he pasado, la verdad que no necesito nada más que mi hija esté bien, su amor y trabajar mucho, con eso soy feliz”.

Cabe señalar que Pamela Franco y Christian Domínguez recientemente compartieron en redes sociales el emotivo momento que vivieron con su hija María Cataleya en su primer día de clases.

Pamela Franco y Christian Domínguez