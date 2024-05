Tras pasar la celebración del Día de la Madre, Pamela Franco ofreció una entrevista en la que fue consultada por la ausencia de un mensaje público de parte de Christian Domínguez, con quien tiene una hija. La cantante aseguró que no espera nada de su expareja y que prefiere “no mirar atrás”.

En declaraciones para América Espectáculos, Pamela Franco aseguró que no espera nada de nadie a nivel emocional, por lo que no le sorprender que Christian Domínguez no le haya hecho un mensaje público por el Día de la Madre.

“Hace bastante tiempo que yo no espero nada de personas que, emocionalmente, no pertenecen a mi vida. Me basta con las personas que sí lo están, tenerlos es más que suficiente. Yo vivo mi realidad, gracias a mi madre que me dice que no hay que mirar a los costados y menos hacía atrás”, señaló.

Sobre una posible reconciliación, Franco fue enfática al asegurar que no existe ninguna posibilidad y que, actualmente, solo mantienen una relación cordial como padres por su hija.

Al ser consultada sobre la cercanía de Christian Domínguez y Karla Tarazona, la cantante aseguró que ese tema no le incumbe y que si se aman pueden hacer lo que quieran.

“Ya son dos personas mayores, grandes, me imagino que han pensando bien y si se aman y son felices, bien, yo ahí sobro (¿Tienen tu bendición?) Yo no tengo que bendecir a nadie, no te pases”, puntualizó.

