Pamela Franco habló sobre el comunicado emitido por Christian Cueva, quien consideró la relación que tuvieron como “indebida, errónea, equivocada y perjudicial”. La cantante indicó que el pronunciamiento del deportista era necesario para cerrar este capítulo.

“A estas alturas no me afecta, comprendo las palabras que ha puesto en su comunicado, los dos estamos de acuerdo que es un error. Hemos tenido, en este momento de nuestras vidas, aclararlo y ya culminar por completo porque quiero seguir adelante y estar recalcando esto, sigue dañando. Después de muchos años, es momento de cerrarlo por completo”, dijo la cumbiambera en diálogo con ‘Mande quien mande’.

“Por más que hayan pasado cinco años de este error […] Yo lo asumo, respeto a toda la gente que puede estar en desacuerdo que no me crea y que tenga su opinión. Solamente voy a pedir que otra vez me disculpen. Asumo mi error y quiero seguir adelante, que me den la oportunidad de desempeñarme en mi trabajo como artista. Al final el tiempo es el que me va a dar la razón”, comentó.

Por otro lado, dejó en claro que no habló con Christian Domínguez sobre las declaraciones que dio en televisión peruana, pues recalcó que la única relación que los vincula es la de padres.

“Creo que con él (Christian Domínguez) no tengo nada que hablar sobre ese tema de mi vida pasada porque él ya estaba al tanto de todo. Cuando las cosas están claras desde el comienzo. […] Con Christian Domínguez solo tenemos una relación como padres y espero que por el bien de mi hija se dé de la mejor manera”, mencionó.

Comunicado de Cueva

Previamente a estas declaraciones de Pamela Franco, el popular ‘Aladino’ emitió un comunicado pidiendo perdón a su esposa Pamela López. Además, aseguró que no tiene comunicación con la artista desde hace cinco años.

Asimismo, admitió que conoció a Pamela Franco y consideró como un error la vinculación que tuvo con ella. Además, aclaró que ya no tenía contacto con la cantante desde hace cinco años, tiempo en que dejaron de comunicarse.

“Quiero pedir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos. Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. A mi familia y a mis padres que también han sido involucrados, no me cansaré de pedir perdón”, se lee en el pronunciamiento de Cueva.

“No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor”, aseguró.