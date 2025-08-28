Pamela Franco ofreció una sincera entrevista al programa “Ponte en la cola”, donde no tuvo reparos en hablar de su relación sentimental con Christian Cueva. Según explicó, su romance no atraviesa ninguna complicación y se mantienen alejados de los comentarios malintencionados.

Pese a que mantienen una relación a distancia, ya que el futbolista juega en Ecuador y ella mantiene una carrera como cantante en Perú, han decidido intentar mantener su amor, aunque con ciertas individualidades.

“Estamos bien, estamos tranquilos. Obviamente que él está en lo suyo y yo en lo mío y bueno, cada uno tiene que dar ahorita una prioridad, ¿no?”, resaltó Franco al citado medio.

Pamela Franco y Christian Cueva muestran su amor. (@pamelafrancoviera)

Como se sabe, Pamela Franco recientemente viajó hasta Ecuador para reencontrarse con Christian Cueva, quien milita en el Emelec de dicho país.

A través de sus stories de Instagram, Pamela Franco posó al lado de Christian Cueva y acompañó la postal con un breve, pero romántico mensaje de amor.

“Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos. Te amo mi vida. Qué nadie apague tu luz”, escribió Pamela Franco sobre su fotografía al lado del futbolista nacional.