Pamela Franco ofreció una sincera entrevista al programa “Ponte en la cola”, donde no tuvo reparos en hablar de su relación sentimental con Christian Cueva. Según explicó, su romance no atraviesa ninguna complicación y se mantienen alejados de los comentarios malintencionados.
Pese a que mantienen una relación a distancia, ya que el futbolista juega en Ecuador y ella mantiene una carrera como cantante en Perú, han decidido intentar mantener su amor, aunque con ciertas individualidades.
LEE: ¿Por qué Pamela Franco borró todas sus fotos con Christian Cueva? Esto reveló la cantante
“Estamos bien, estamos tranquilos. Obviamente que él está en lo suyo y yo en lo mío y bueno, cada uno tiene que dar ahorita una prioridad, ¿no?”, resaltó Franco al citado medio.
Como se sabe, Pamela Franco recientemente viajó hasta Ecuador para reencontrarse con Christian Cueva, quien milita en el Emelec de dicho país.
A través de sus stories de Instagram, Pamela Franco posó al lado de Christian Cueva y acompañó la postal con un breve, pero romántico mensaje de amor.
MÁS INFORMACIÓN: Pamela López reafirma denuncia contra Pamela Franco: “Me ratifico”
“Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos. Te amo mi vida. Qué nadie apague tu luz”, escribió Pamela Franco sobre su fotografía al lado del futbolista nacional.
