En medio de los rumores de un supuesto romance ente Pamela Franco y Christian Cueva, la cumbiambera hizo una peculiar promesa a través de sus redes sociales mientras paseaba por algunas atracciones turistas de Europa, donde viene realizando diferentes shows junto a su orquesta.

A través de historias de Instagram, Franco reveló que llegó hasta la Basílica de Superga, ubicada en Torino, donde al parecer, llegan muchas parejas enamoradas. Asimismo, reveló que se sentía triste por estar sola en un lugar tan especial.

“Estamos en la capilla de Superga y me dicen que aquí vienen todos los enamorados y yo sola, ¿por qué? No puede ser que vea a todos los enamorados y yo sola, me siento mal, me deprimo ”, se le oye decir a la cantante.

“Es el malecón del amor. Miren todos los enamorados y yo sola, no puede ser. Yo prometo regresar con mi enamorado. A buscar se ha dicho”, agregó.

No descarta una relación con Cueva

En diálogo con ‘América Hoy’, Pamela Franco no descartó si habría iniciado una relación con Christian Cueva; sin embargo, aclaró que no hablará del tema porque la gente seguirá especulando.

“Pero han dicho tanto que la verdad si supiera que respondiendo se hablaría las cosas como son. Bueno, sé que igual seguirán diciendo tanta pachotada como la de mi cumpleaños. Entonces que sigan hablando igual, yo sé cómo soy y así quieren dejarme como lo peor, no me harán dudar de mí”, precisó Franco.