Por sus presentaciones conjuntas, la cantante y el futbolista tendrían precios diferenciados tanto para Lima y provincias | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC
Por sus presentaciones conjuntas, la cantante y el futbolista tendrían precios diferenciados tanto para Lima y provincias | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC
Redacción EC
Redacción EC

Tras haber renunciado al club deportivo Emelec de Ecuador, el futbolista peruano regresaría a los escenarios junto a su pareja, la cantante de cumbia , como parte de su ‘Cervecero Tour’.

Y es que, según un informe de ‘Magaly TV la Firme’, la cumbiambera estaría cobrando hasta S/ 70 000 por presentarse con Cueva en el escenario a cantar sus versiones de ‘El Cervecero’, ‘Hasta el Fin del Mundo’, ‘Nos Queremos y Qué’.

"Pamela Franco y orquesta sola está saliendo en 50 000 para Año Nuevo. Si en caso contratas a Christian, te dejamos a 70 000. Adicional a eso, tendrías que comprar pasajes para", contó la mánager de Franco a una reportera del programa.

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC