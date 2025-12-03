Tras haber renunciado al club deportivo Emelec de Ecuador, el futbolista peruano Christian Cueva regresaría a los escenarios junto a su pareja, la cantante de cumbia Pamela Franco, como parte de su ‘Cervecero Tour’.

Y es que, según un informe de ‘Magaly TV la Firme’, la cumbiambera estaría cobrando hasta S/ 70 000 por presentarse con Cueva en el escenario a cantar sus versiones de ‘El Cervecero’, ‘Hasta el Fin del Mundo’, ‘Nos Queremos y Qué’.

" Pamela Franco y orquesta sola está saliendo en 50 000 para Año Nuevo. Si en caso contratas a Christian, te dejamos a 70 000 . Adicional a eso, tendrías que comprar pasajes par a", contó la mánager de Franco a una reportera del programa.