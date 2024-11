Pamela Franco y Christian Cueva unieron sus voces para el debut musical del futbolista con un cover de “El cervecero”. Ahora, en una reciente entrevista, la cantante reveló que le gustaría compartir nuevamente el escenario con el popular ‘Aladino’.

En entrevista con “El reventonazo de la Chola”, Pamela Franco recordó que el futbolista la acompañó en un reciente concierto en La Molina, y, aunque en aquella oportunidad fue algo improvisado, no tendría problemas en volver a subir a la tarima con él.

“Se ha dicho mucho de reacción (cuando sube Cueva al escenario), eso se da porque no estaba planeado, no voy a negar que me gustó, pero quisiera que se repita el momento de estar juntos en un escenario y de verdad sí prepararlo”, contó Franco.

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva

Al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.