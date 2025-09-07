Christian Cueva y Pamela Franco se encuentran en una feliz etapa de su vida y ahora han iniciado un tratamiento juntos para tener más energía y vitalidad. El hecho fue confirmado por los famosos, a través de un video en TikTok.
En el video se puede ver al futbolista y a la cantante sometiéndose a diversos tratamientos, incluido uno llamado “chip de libido”, procedimiento que, según se promociona, beneficia a la vitalidad de las personas y mejora la actividad sexual.
LEE: La decisión que ha tomado Pamela López sobre las visitas de Christian Cueva a sus hijos junto a Pamela Franco
El video muestra a Pamela Franco echada sobre una camilla mientras recibe el implante. En otro momento, el futbolista Christian Cueva se somete al mismo procedimiento.
El programa “América Hoy” presentó un video promocional de Christian Cueva y Pamela Franco promocionando un tratamiento que rejuvenece el rostro y reduce las líneas de expresión.
De esta manera, la pareja ha dejado en claro que desean llevar su relación de la mejor manera posible y que, pese a la distancia, buscan disfrutar al máximo de los momentos juntos.
MÁS INFORMACIÓN: Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva: “Está en lo suyo y yo en lo mío”
Recientemente, el futbolista fue consultado por un presunto compromiso con la cantante en su última visita a Lima; sin embargo, no dio una respuesta clara y solo afirmó: “Es amor, chicos, es amor”.
