Christian Cueva y Pamela Franco se encuentran en una feliz etapa de su vida y ahora han iniciado un tratamiento juntos para tener más energía y vitalidad. El hecho fue confirmado por los famosos, a través de un video en TikTok.

En el video se puede ver al futbolista y a la cantante sometiéndose a diversos tratamientos, incluido uno llamado “chip de libido”, procedimiento que, según se promociona, beneficia a la vitalidad de las personas y mejora la actividad sexual.

El video muestra a Pamela Franco echada sobre una camilla mientras recibe el implante. En otro momento, el futbolista Christian Cueva se somete al mismo procedimiento.

Pamela Franco y Christian Cueva muestran su amor. (@pamelafrancoviera)

El programa “América Hoy” presentó un video promocional de Christian Cueva y Pamela Franco promocionando un tratamiento que rejuvenece el rostro y reduce las líneas de expresión.

De esta manera, la pareja ha dejado en claro que desean llevar su relación de la mejor manera posible y que, pese a la distancia, buscan disfrutar al máximo de los momentos juntos.

Recientemente, el futbolista fue consultado por un presunto compromiso con la cantante en su última visita a Lima; sin embargo, no dio una respuesta clara y solo afirmó: “Es amor, chicos, es amor”.