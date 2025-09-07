Pamela Franco y Christian Cueva se implantan ‘chip de libido’ para parejas. (Foto: Captura de video)
Redacción EC
y se encuentran en una feliz etapa de su vida y ahora han iniciado un tratamiento juntos para tener más energía y vitalidad. El hecho fue confirmado por los famosos, a través de un video en TikTok.

En el video se puede ver al futbolista y a la cantante sometiéndose a diversos tratamientos, incluido uno llamado “chip de libido”, procedimiento que, según se promociona, beneficia a la vitalidad de las personas y mejora la actividad sexual.

El video muestra a Pamela Franco echada sobre una camilla mientras recibe el implante. En otro momento, el futbolista Christian Cueva se somete al mismo procedimiento.

El programa “América Hoy” presentó un video promocional de Christian Cueva y Pamela Franco promocionando un tratamiento que rejuvenece el rostro y reduce las líneas de expresión.

De esta manera, la pareja ha dejado en claro que desean llevar su relación de la mejor manera posible y que, pese a la distancia, buscan disfrutar al máximo de los momentos juntos.

Recientemente, el futbolista fue consultado por un presunto compromiso con la cantante en su última visita a Lima; sin embargo, no dio una respuesta clara y solo afirmó: “Es amor, chicos, es amor”.

