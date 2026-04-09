Pamela Franco y Melanie Martínez decidieron unir sus voces para el lanzamiento de una colaboración musical que llegaría acompañado de un llamativo videoclip que ha avivado los rumores de un posible conflicto con Christian Domínguez.

El programa “Amor y Fuego” presentó imágenes de las cantantes en plena grabación de su videoclip. Lejos de evitar responder preguntas, ambas se animaron a declarar.

En su entrevista, ambas coincidieron en que es momento de dejar de quedarse calladas y alzar su voz frente a situaciones que consideran injustas. Melanie Martínez fue incisiva al referirse a su expareja.

“Uno no puede estar todo el tiempo callada, uno da muchas oportunidades y si la gente no sabe aprovecharla… también tiene que aguantar cuando hay la devolución. Ahora toca que aguante, que apechugue”, dijo.

“Yo canto desde muy pequeña, tengo mi trayectoria, la dejé por muchos años, todo el mundo sabe que por dedicarme a mis hijos, si Dios me da la oportunidad”, agregó al hablar de su carrera musical.

Por su parte, Pamela Franco aseguró que vive una etapa diferente en su vida en la que prioriza su tranquilidad y el bienestar de su familia. Eso sí, no se va a quedar en silencio frente a situaciones que considere injustas y aclaró que su nuevo tema no es una indirecta a su expareja.

Pamela Franco anunció el lanzamiento de una canción junto a Melanie Martínez. (Foto: Instagram / Pamela Franco)

“Las personas que quieran poner trabas, cosas negativas, nos hemos hecho un baño de ruda y por si acaso acá nada es personal... hacemos música de acuerdo a todas las vivencias de todas las personas”, precisó.

“Estamos en un momento donde las mujeres ya no nos callamos”, añadió la cantante, dejando en claro sus sentimientos.