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Pamela Franco y Melanie Martínez advierten a Christian Domínguez durante grabaciones de su videoclip. (Foto: Instagram)
Pamela Franco y Melanie Martínez advierten a Christian Domínguez durante grabaciones de su videoclip. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Pamela Franco y Melanie Martínez decidieron unir sus voces para el lanzamiento de una colaboración musical que llegaría acompañado de un llamativo videoclip que ha avivado los rumores de un posible conflicto con Christian Domínguez.

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