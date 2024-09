Pamela Franco reapareció en televisión luego de varias semanas de ausencia tras su polémica separación de Christian Domínguez y las posteriores imágenes que la vinculan con Christian Cueva. Ahora, la cantante prefiere mantenerse en silencio ante los rumores de su relación con el futbolista; sin embargo, habría enviado una indirecta al futbolista.

En una reciente entrevista con Kurt Villavicencio, Pamela Franco se refirió de forma sarcástica a su amistad con Christian Cueva, revelando que es amiga de Instagram del futbolista y que se comunica con él.

“Somos amigos, no has visto que nos seguimos en Instagram… Es mi vida privada, no voy a decir si estoy o no, porque a las finales todos especulan”, dijo la cantante.

Sobre la posibilidad de oficializar su relación, Pamela Franco ofreció otra entrevista para América Espectáculos, donde reveló cuál sería la condición que se debe cumplir para oficializar su romance con el popular ‘Cuevita’.

“Si yo oficializo con alguien, de verdad, que tienen que hacer muchos méritos. Y yo todavía no veo ningún mérito, así que yo aún no puedo oficializar a nadie”, aseguró la cantante de cumbia.

Como se recuerda, Pamela Franco y Christian Cueva han sido vistos recientemente en diversos eventos, e incluso unas recientes imágenes muestran a la pareja disfrutando juntos de un concierto.