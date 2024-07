Pamela Franco continúa en el ojo de la tormenta tras ser vinculada con el futbolista Christian Cueva. Esta vez, la cantante tuvo una peculiar reacción cuando le preguntaron por el popular ‘Aladino’, con quien coincidió en una reunión privada el último fin de semana.

El programa “América Hoy” se comunicó con Franco y le preguntó por su cercanía con el futbolista. Al respecto, la expareja de Christian Domínguez evitó pronunciarse sobre Cueva y su separación de Pamela López.

“Yo comprendo, pero esas preguntas no respondo, son terceras personas y no tiene que ver conmigo. Yo ahorita, estoy enfocada en mi trabajo, mañana me voy de viaje y es lo único que tengo en mente”, señaló la cantante de cumbia.

Al ser consultada por si habría iniciado una relación con Christian Cueva, Pamela Franco no descartó el hecho; sin embargo, aclaró que prefiere no hablar del tema porque, sea cual sea su respuesta, la gente seguirá especulando.

“Pero han dicho tanto que la verdad si supiera que respondiendo se hablaría las cosas como son. Bueno, sé que igual seguirán diciendo tanta pachotada como la de mi cumpleaños y bla bla entonces que sigan hablando igual, yo sé cómo soy y así quieren dejarme como lo peor, no me harán dudar de mí”, precisó Franco.

