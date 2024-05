La cantante Pamela Franco reapareció para hablar sobre sus nuevos proyectos y también se refirió al acercamiento y presunto coqueteo entre su expareja, Christian Domínguez, y Karla Tarazona, con quien también tiene un hijo en común.

En entrevista con el diario Trome, la cantante de cumbia fue tajante al asegurar que prefiere no opinar al respecto y que, actualmente, está enfocada al 100% en su carrera musical y su vida como madre.

“En ese tema no tengo nada que opinar porque no me interesa y estoy enfocada en mis cosas (¿No te incómoda?) La verdad, no”, aseguró Franco al citado medio.

Como se recuerda, Pamela Franco y Christian Domínguez pusieron punto final a su relación a mediados de febrero de este año, debido a una infidelidad del cantante que fue presentada en “Magaly TV, la firme”.

A los pocos días de haber terminado su relación, el cantante de cumbia fue visto en la casa de Karla Tarazona; sin embargo, la presentadora de “Préndete” aseguró que la visita solo fue por el hijo que tienen juntos.