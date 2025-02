Pamela Franco fue la invitada de honor del programa de YouTube “Ahora que”, conducido por Carloncho y Carlos Vílchez. En dicha entrevista, la cantante no pudo evitar referirse a su expareja Christian Domínguez y su reciente pedida de mano a Karla Tarazona, la madre de su hijo.

Al ser consultada por este hecho, Pamela Franco le resto importancia a lo que haga el padre de su única hija. “No he visto, veo lo que me importa”, aseguró la cantante de cumbia.

“Hoy por hoy, lo que hagan otras personas no me interesa, en buena onda, no me importa. Mi vida gira alrededor de las personas que yo amo en este momento y de mi familia”, añadió Franco, quien actualmente mantiene una relación con el futbolista Christian Cueva.

En otro momento de la conversación, Pamela Franco no tuvo reparos en bromear con el romance de Christian Domínguez y Karla Tarazona. “Nunca debió separarse… mentira, yo hablo de broma”, precisó la cantante.

Christian Domínguez le pide la mano a Karla Tarazona

En la misma entrevista, Christian Cueva también se hizo presente y confirmó que él también le regaló un anillo a Pamela Franco, aunque aclaró que no es de matrimonio, pero si tiene un significado especial.

“Hay muchas cosas que significan algo importante en mi vida... Ella sabe el amor que le tengo, el respeto que le tengo a ella y a su hija, a su familia en general”, aseguró el futbolista, quien actualmente juega en Cienciano del Cusco.

