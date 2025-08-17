La cantante Pamela Franco rompió su silencio y se pronunció tras las recientes declaraciones de Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva, quien señaló que el futbolista habría intentado comunicarse de forma insistente con Paul Michael, actual pareja de López, mediante un teléfono de Ecuador.

En una reciente entrevista con “Amor y Fuego”, la cantante de cumbia fue consultada por esta situación; sin embargo, decidió mantenerse al margen. Eso sí, descartó que su relación con ‘Cuevita’ atraviese una crisis.

“No opino nada… no tengo nada que decir de eso. ¿Le crees a Pamela López? No tengo por qué creerle o no a nadie. Estoy trabajando, estamos bien, no sé de qué me están hablando sinceramente”, dijo Pamela Franco.

Ante los rumores de una presunta crisis luego que se diera a conocer que habría eliminado sus fotografías en redes sociales al lado de Christian Cueva, Pamela Franco aseguró que su romance sigue en pie.

“Estamos bien, yo estoy tranquila, estamos tranquilos todos… Él es una persona independiente que puede tomar sus decisiones. Yo estoy en lo mío, cuando sea algo mío yo hablaré y diré”, precisó la cantante.

“No sé de qué me estás hablando, me hablas de fotos de Instagram. No sé de dónde me lo han sacado”, agregó.

La cantante celebró su cumpleaños número 37 alejada de Christian Cueva, quien actualmente reside en Ecuador. | Foto: Captura de YouTube

Finalmente, Pamela Franco marcó distancia de la polémica de Christian Cueva y su presunto intento de llamar a la actual pareja de Pamela López. “No es la primera vez que salen a hablar cosas y menos cuando hay terceras personas involucradas. Que lo solucione la gente”, señaló Franco.