Pamela Franco se encuentra inmersa en lo que viene siendo su gira por el Viejo Continente, donde ya se ha presentado en algunas ciudades de Italia y España. Pese a que aun le faltan cumplir compromisos, la cantante ha recibido críticas de algunos programas de televisión nacional por no llenar los espacios donde se presenta. Ante esto, tuvo una peculiar respuesta.

La cantante y expareja de Christian Domínguez recurrió a sus redes sociales para compartir un video, a bordo de un auto, en Albacete. Junto al clip escribió un mensaje que podría tomarse como una respuesta a sus detractores.

“Seguimos trabajando porque parar, para mí es un lujo que no me puedo dar”, escribió Pamela Franco en su publicación, dejando en claro que se encuentra enfocada en su gira por Europa.

Pamela Franco respondió así a las críticas por no llenar conciertos en Europa. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, el programa “Magaly TV, la firme” presentó imágenes del primer show que ofreció Pamela Franco en Milán y reveló que no habría tenido una buena acogida del público, ya que pocas personas llegaron y muchos se fueron antes de finalizar el show.

Sobre su situación sentimental, Pamela Franco conversó con el programa “Sin lenguas en los pelos”, de No Somos TV, y confirmó que tiene muchos pretendientes, pero que se encuentra soltera.

“Tú sabes que una mujer como yo tiene muchos pretendientes, pero estoy sola, soltera y dedicándome a mi carrera, ya que tú no me hiciste caso, ya me resigné. Tú no eres mi pretendiente, yo te invitaba a salir y yo me choteabas, ni un café me aceptaste. Todo lo que me está pasando es tu culpa, Carloncho”, dijo entre risas Pamela Franco.